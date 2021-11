Azərbaycanda minimum pensiyanın məbləği artırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev APA-ya açıqlamasında bildirib ki, minimum pensiyanın məbləği 240 manata qaldırılır.

Hazırda minimum pensiyanın məbləği 200 manatdır.

Beləliklə, minimum pensiyanın məbləğində 20 faiz artım nəzərdə tutulur.

