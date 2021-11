Türkiyəli məşhur aktyor Ozan Akbaba Azərbaycana gəlib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, "Eşkiya dünyaya hükmdar olmaz" serialında İlyas obrazı ilə tanınan Ozan Şuşaya gedib.

Ozanın aktyor Elşən Orucovla fotoları və videosu yayımlanıb. O, Cıdır düzündə lentə alınan görüntüdə "Nə oldu Paşinyan?" ifadəsini işlədib.

