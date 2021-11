Qvatemala sahillərində 5,4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Ətraf Mühit Departamenti məlumat yayıb.

Yeraltı təkanlar Barra-de-Santyaqodan 73 kilometr qərbdə qeydə alınıb.

Zəlzələnin episentri 95 km dərinlikdə yerləşir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.