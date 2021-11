Mətanət Əsədova GİLEYLƏNDİ: Həyatda bircə kişi bişirə bilmirəm

"Həyatda bircə kişi bişirə bilmirəm. O, qabiliyyətim yoxdur. Ürəyim o qədər təmizdir ki, bircə onu bişirə bilmədim. Kişilərin mədəsinə qurt düşməsin. O, mədəni tapa bilmədim. Əlimdən hər yemək hazırlamaq gəlir".

Metbuat.az axsam.az-a istinadla xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Mətanət Əsədova "Zaurla Günaydın" proqramında deyib. Sənətçi bildirib ki, efirdə aparıcılar ondan istifadə edərək, pis təqdim ediblər:

"Yaşım artdıqca, uşaqlığa doğru gedirəm. Düşünürəm ki, məni niyə camaata vəhşi kimi təqdim ediblər? Ürəyiaçıqlıq etdim. Bəzi müğənnilərə reytinq verdim, özüm kənarda qaldım. Aparıcılar da məni elə etdi, istifadə etdilər. Mənə insanlar mənə yaxınlaşmağa qorxur.

İbrahim Tatlısəs oxuyur, kamera ya tamaşaçını, ya da aparıcını çəkir. Verilişi dayandırır ki, məni bura niyə çağırmısan? Burda oxuyuramsa ,məni göstər. Bizim aparıcılar da əvvəlcədən operatora tapşırır ki, məni çək. Gedib oxuyuram, bunu çəkirlər. Bir müğənnini çək, gör nə edir. Ona görə də efirlərə getmirəm".

