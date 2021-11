Avropa Liqası: Qrup mərhələsində V tura start verilir

Bu gün UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində V tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma keçiriləcək.

C qrupunda Rusiyanın "Spartak" (Moskva) klubu İtaliya "Napoli"sini qəbul edəcək. Matç Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da başlayacaq.

Moskva klubu 4 oyundan 4 xalla qrupun autsayderidir. Qonaqlar isə 7 xalla liderdir.

UEFA Avropa Liqası

V tur

19:30. "Spartak" (Moskva, Rusiya) - "Napoli" (İtaliya)

Moskva, "Spartak" stadionu.

Qeyd edək ki, V turun digər matçları 25 - 26 noyabrda gerçəkləşəcək.

