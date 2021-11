Müğənni Xatirə İslam yeni imici ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xatirə yeni şəkillərini İnstaqram izləyiciləri ilə bölüşüb. Sənətçi saç düzümünü və rəngini dəyişib.

Fotolar izləyicilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. İzləyicilərindən bəziləri ifaçının görünüşünü bəyənsə də, onun kökəldiyini, belə açıq-saçıq geyimin yaraşmadığını bildirənlər də olub.

Həmin fotoları təqdim edirik.

