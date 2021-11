Lionel Messinin pərəstişkarı olan məşhur model Suzi Kortez bu gün keçiriləcək "Qızıl top" mükafatlandırma mərasimində Messinin mükafatı qazanacağı təqdirdə soyunacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu axşam keçiriləcək "Qızıl top" mükafatlandırma mərasimində Suzy Cortez Messi mükafat qazanacağı təqdirdə lüt soyunmağa söz verib. Belə ki, Messi bu gecə 7-ci mükafatını qazansa, model Kortez də "Stade France" qarşısında soyunacaq.

Modelin fotolarını təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.