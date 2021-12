Davranışı ilə heyrətə gətirdi: Açıq-saçıq geyimdə pəncərəyə çıxıb... - FOTOLAR

Türkiyənin tanınmış aktrisası Serel Yereli paylaşdığı fotolarla yenə də diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa növbəti dəfə açıq geyimlə pəncərəyə çıxaraq foto çəkdirib.

Bundan əvvəl oxşar addımına görə, həm tənqid həm də təqdir edilən aktrisanın yeni fotoları da çox sayda insan tərəfindən izlənilib. Qeyd edək ki, Serel Yereli bir müddət əvvəl də oxşar fotolar çəkdirib. Bəzi sosial media istifadəçiləri onu cəsarətli geyiminə görə təqdir etsə, bəziləri isə həm geyiminə həm də təhülkəli davranışına görə tənqid edib.

Onu da qeyd edək ki, Serel Yereli uzun zamandır Londonda yaşayır.



