Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində silahlı insident olub

Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində silahlı insident baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstanın sərhəd xidməti məlumat yayıb.

Qırğızıstanın sərhəd xidməti sözçüsü bildirib ki, Qırğızıstan vətəndaşları Batken vilayətinin Batken rayonunun Koço-Boyu ərazisində tikinti işləri aparıblar:

“Hadisə yerinə gələn Tacikistan sərhədçiləri tikintinin dayandırılmasını tələb etməyə başlayıblar. Daha sonra şifahi toqquşma baş verib. Dava zamanı tacik hərbçilərindən biri “Makarov” tapançasından havaya dörd dəfə atəş açıb”.

Bildirilib ki, dərhal Qırğızıstanın Batken istiqamətindəki sərhəd nümayəndəsinin Tacikistanın İsfara istiqamətindəki sərhəd nümayəndəsi ilə görüşü baş tutub. Tacikistan tərəfi silahdan istifadənin qanunsuz olduğunu etiraf edib, çünki Qırğızıstan vətəndaşları tikinti işlərini qeyri-qanuni həyata keçiriblər.

Qeyd edək ki, Qırğızıstan və Tacikistan sərhədində vaxtaşırı yerli sakinlərlə iki ölkənin sərhədçiləri arasında münaqişə baş verir. Bunun səbəbi bölünməmiş ərazilər olduğu bildirilir. Burada dövlətlər arasında sərhədin necə keçdiyini müəyyən etmək mümkün deyil.

