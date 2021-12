Lirə ucuzlaşmaqda davam edir - Hakimiyyət faiz dərəcəsini artırmaq istəmir

Türkiyənin milli valyutası lirə bazar ertəsi yenidən kəskin ucuzlaşaraq 17,04 lirə həddini keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu birja sövdələşmələrinin məlumatları sübut edir. Bu ilin əvvəlindən türk lirəsi iki dəfə ucuzlaşıb ki, bu da son illərdə bu valyuta üçün ən böyük ucuzlaşma olub. Yanvarda dollar 7,3 lirə olub. Cümə günü dollar-lirə məzənnəsi 1 dollar üçün 16,41 lirə olub. Lirənin bu yeni tarixi məzənnəsi Türkiyə prezidenti Tayyib Ərdoğanın dünənki bəyanatı ilə şərtlənib ki, hakimiyyət başlanğıc faiz dərəcəsini artırmaq niyyətində deyil.

Qeyd edək ki, Türkiyə müxalifəti növbəti dəfə növbədənkənar parlament və prezident seçkilərinin keçirilməsi məsələsini gündəmə gətirərək bildirib ki, Ərdoğan 2023-cü ilə qədər, yəni növbəti seçkilərə qədər növbədənkənar seçkiləri istisna etsə də, indiki administrasiya iqtisadi problemləri həll edə bilmir.

