Hazırda paytaxtdakı şadlıq saraylarının birində müğənni Nadir Qafarzadənin oğlu Loğmanın toyu olub.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçının oğlu Əntiqə adlı xanımla nikah masasına oturub. Onların xoş gününə şou-biznesin bir çox tanınmışları qatılıb.

Qeyd edək ki, cütlüyün nişanı bir neçə həftə əvvəl baş tutub. Sevinc adlı xanımla ailəli olan Nadirin Əziz adlı daha bir övladı var.

