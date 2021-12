İngiltərə Premyer Liqasında "Arsenal" "Sanderlend"i 5:1 hesabı ilə məğlub edərək yarımfinala yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 17, 49 və 58-ci dəqiqələrdə Eddi Nketiah, 27-ci dəqiqədə Nikolas Pepe və 90+1-ci dəqiqədə Çarli Patinonun vurduğu qollar “Arsenal”a Liqanın 1/4 finalında qələbə qazandırıb. Qonaq komandanın yeganə qolu 31-ci dəqiqədə Natan Brodheddən olub.

