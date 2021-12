Bakı-Astara magistral yolunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə yolun Liman şəhər ərazisində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan "KAMAZ markalı, 42-BH-298 dövlət nömrə nişanlı yük avtomobili idarəetmədən çıxaraq aşıb.

Əraziyə dərhal Yol Patrul əməkdaşları cəlb olunub.

Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

