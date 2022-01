NATO xarici işlər nazirləri Qazaxıstandakı vəziyyəti müzakirə ediblər.

Metbuat.az bu barədə TASS-a istinadən xəbər verir.

Nazirlər zorakılığın dayandırılmasını və vətəndaşların dinc etiraz hüququna hörmət edilməsini vacib hesab ediblər.

Qeyd edək ki, NATO xarici işlər nazirlərinin videokonfrans formatında fövqəladə iclası keçirilib.

