Xalq artisti Aygün Kazımova sosial mediada paylaşım edib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi "İnstagram" hesabında yeni fotolarını izləyiciləri ilə bölüşüb. Fotoda Xalq artisti qısa geyimi ilə diqqət çəkib. Paylaşım izləyicilərin marağına səbəb olub. Fotolara çoxsaylı təriflər gəlib.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

