Kosmosa səfər etmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ: "Kosmik anemiya"ya yaxalana bilərsiniz

Bir insan kosmosda kifayət qədər vaxt keçirirsə, qırmızı qan hüceyrələri təxminən 50% daha sürətli parçalanmağa başlayacaqdır. Nəticədə bu proses anemiyanı inkişaf etdirə bilər.

bu qənaətə "Nature Medicine" elmi jurnalında məqaləsi dərc edilmiş alimlər gəlib.

"İlk kosmik uçuşlardan bəri Yerə qayıdan insanlara tez-tez qan azlığı diaqnozu qoyulur, lakin bunun səbəbləri sirr olaraq qalır. Biz aşkar etdik ki, kosmosa uçuşun əvvəlindən qırmızı qan hüceyrələrinin məhv olma sürəti kəskin şəkildə artır və Yerə qayıdana qədər yüksək olaraq qalır”, – tədqiqatın müəlliflərindən biri, Ottava Şəhər Xəstəxanasının tədqiqatçısı Qay Trudel bildirib.

Uzun illərdir ki, tədqiqatçılar kosmosda həyatın insan və heyvanların sağlamlığına və immun sisteminin fəaliyyətinə necə təsir etdiyini öyrənirlər. Məsələn, bu yaxınlarda müəyyən edilmişdir ki, kosmosa uzun uçuşlar bel əzələlərini zəiflədir və ürəyin “yuvarlaqlaşmasına” səbəb olur. Heyvanlar üzərində aparılan təcrübələr də göstərib ki, Marsa səyahət zamanı astronavtların psixikası və zehni qabiliyyətləri zəifləyir. "Kosmik anemiya" adlanan xəstəliyin səbəblərini aşkar etmək üçün alimlər "4 ISS" ekipaj üzvünün nəfəs və qan nümunələrini təhlil edərək müəyyən ediblər ki, astronavtlar kosmosa gedəndən sonra qırmızı qan hüceyrələrinin məhv olma sürəti kəskin şəkildə artıb. Trudel və onun həmkarları hesab edirlər ki, kosmos həkimləri kosmonavt və astronavt roluna namizədləri seçərkən, həmçinin kosmik turistlərə Yer atmosferindən kənara uçmağa icazə verərkən bu amili nəzərə almalıdırlar.

Aidə Fətəliyeva

