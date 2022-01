Bakıda yol polisi əməkdaşının yanında ağır qəza olub.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın mərkəzi küçələrinin birində qeydə alınıb.

Kəsişmədə “Opel” və “Hyundai” markalı minik avtomobilləri toqquşub.

Hadisə zamanı yol patrul xidmətinin əməkdaşı da həmin kəsişmədə olub. Belə ki, polis əməkdaşı toqquşan avtomobillərin arasında qalıb. Nəticədə, yol polisi əməkdaşı ölümdən dönüb və qolundan yüngül xəsarət alıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

