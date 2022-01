Azərbaycanda istifadəsinə icazə verilən pestisidlərin və bioloji preparatların siyahısı AÇIQLANDI

“Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövlət sınağının aparılması, qeydiyyata alınması və istifadəsinə icazə verilmiş preparatların siyahısına daxil edilməsi üzrə Ekspert Şurası”nın növbəti iclası keçirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib.

Videokonfrans formatında keçirilən tədbirdə elmi-tədqiqat institutlarında sınaqları aparılmış preparatlarla bağlı məlumatlar mütəxəssislər tərəfindən təhlil edilmiş, yeni preparatlar üzrə sınaqların aparılmasına dair müraciətlər araşdırılmışdır. Preparatların sınağı və tətbiqi zamanı əldə olunan müsbət nəticələrə əsasən, ilk dəfə qeydiyyata alınan 38 adda aqrokimyəvi maddə və 117 adda pestisid, təkrar qeydiyyata alınan 2 adda aqrokimyəvi maddə və 14 adda pestisid olmaqla, ümumilikdə, 171 adda preparatın dövlət qeydiyyatına alınması, sənədlərinin ekspertizası nəticəsində müsbət rəy bildirilən 18 adda aqrokimyəvi maddə və 10 adda pestisid olmaqla, toplam 28 adda preparatın 3 mərhələdən ibarət dövlət sınağının aparılması barədə qərar qəbul olunmuşdur.

İşçi qrup tərəfindən verilmiş rəylərə əsasən, ilkin qeydiyyat üçün 49 adda (23 adda aqrokimyəvi maddə, 26 adda pestisid), təkrar qeydiyyat üçün 40 adda (17 adda aqrokimyəvi maddə, 23 adda pestisid) preparata məxsus sənədlər toplusunda uyğunsuzluq aşkar edilmişdir. Bundan başqa, 5 adda preparatın (aqrokimyəvi maddə) laboratoriya sınağının nəticəsi məhsulun normativ sənədi ilə uyğunsuzluq təşkil etmişdir. Əlavə olaraq, elmi-tədqiqat institutları tərəfindən tarla və istehsalat sınaqlarının aparılması barədə verilmiş hesabatlar arasında 11 adda preparatın (pestisid) sınaq müddəti qısa vaxtda (2 ay 20 gün) tamamlanmışdır. Bütün bunları nəzərə alaraq, Ekspert Şurasının üzvləri tərəfindən 105 adda preparatla (siyahısı əlavə olunur) bağlı imtina qərarı verilmişdir.

Qeyd edək ki, son illər ölkəmizdə bitki mühafizə vasitələrinin − pestisidlərin və bioloji preparatların istehsalı, idxalı, ixracı, saxlanılması və satışı sahəsində nəzarət tədbirləri daha da təkmilləşdirilmişdır. Sahibkarlıq subyektlərinə yalnız adları dövlət qeydiyyatına alınaraq istifadəsinə icazə verilmiş preparatlar siyahısına daxil edilən, mənşəyi və keyfiyyəti barədə sertifikatları olan, müvafiq qaydada qablaşdırılmış və etiketləşdirilmiş pestisidlərin, aqrokimyəvi maddələrin idxalına icazə verilir.

Dövlət qeydiyyatına alınmış və dövlət sınağının aparılması barədə qərar qəbul edilmiş preparatların siyahısı ilə aşağıdakı cədvəldə tanış ola bilərsiniz.

Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövlət sınağının aparılması, qeydiyyata alınması və istifadəsinə icazə verilmiş preparatların siyahısına daxil edilməsi üzrə Ekspert Şurası tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətləri əsasında dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət sınağının aparılması barədə qərar qəbul edilmiş preparatların siyahısı:

1. İlk dəfə qeydiyyata alınan aqrokimyəvi maddələr

"Aqroservis" MMM-in müraciətinə əsasən Ukrayna Respublikasının "Xarkov Ximprom" MMC şirkətinin istehsalı olan

1. Nertus Mix Doctor Phos (8-30-4)

2. Nertus Mix Potassium Express (0-0-38)

3. Nertus Mix Boron-150

4. Nertus Mix Root Power (0-12-12+3,5Zn)

5. Nertus Mix Field Crops (6-25-5+ME)

6. Nertus Mix Vegetables (8-19-9+Me)

7. Nertus Mix Ca-Boron

8. Nertus Mix CalMagic

9. Nertus Mix Vegetables Extra

10. Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra

"EMA" QSC-nin müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Uniba Tarım Sanayi ve TİC .A.Ş" şirkətinin istehsalı olan

11. Next N

12. Cross Fulvic-L

"Şans" MMC-nin müraciətinə əsasən Rusiya Federasiyasının "ŞANS" MMC şirkətinin istehsalı olan

13. Mikropolidok Bor

14. Mikropolidok Zn

15. Mikropolidok Plus

"Azilaqro" MMC-nin müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Doğa Tarım Ticaret San.və Turizm LTD.ŞTİ" şirkətinin istehsalı olan

16. Micro Combi Forte

17. Colostrum

18. Everdream Ferro

"Sara Qrup" ASC-nin müraciətinə əsasən İspaniya Krallığının "Cultifort S.L." şirkətinin istehsalı olan

19. Macrofol Rojo Plus

20. Cultifort Nitrogeno

21. Cultineutral-K

22. Fertraz Fruit

23. Cultimar Plus

24. Macrofol Verde

25. Cultifort Soluble 15-5-35

26. Cultifort Soluble 16-8-20-2

"Agrovita" MMC-nin müraciətinə əsasən Rusiya Federasiyasının "Buyskiy Ximiçeskiy zavod" şirkətinin istehsalı olan

27. EDTA Cu

28. EDTA Zn

29. DTPA Fe

30. EDDHA Fe

31. EDTA Mn

"Agrovita" MMC-nin müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Mutlu Metal ve Kimya Sanayi ve Tic.Ltd.Şti" şirkətinin istehsalı olan

32. Çinko Sülfat

"Agrovita" MMC-nin müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Doğer Kimya Tarım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti" şirkətinin istehsalı olan

33. Wonderfull

"Azilaqro" MMC-nin müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının “Stoller Turkey Organik Tarım San.Tic.A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan

34. Balance DF-30

"Azilaqro" MMC-nin müraciətinə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarının “Stoller 9090 Katy Freeway Suite 400 Houston” şirkətinin istehsalı olan

35. Flower Power

36. B-Forge

37. Root Power

“Sağlam Nəsil” MMC-nin müraciətinə əsasən Azərbaycan Respublikasının “Sağlam Nəsil” MMC şirkətinin istehsalı olan

38. Türkan Orqanik Gübrə

2. İlk dəfə qeydiyyata alınan pestisidlər

Atakişiyev Əmirxəlil Məhərrəm oğlunun müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "DOĞAL Kim. Mad. Ve Zirai. İlaç. San. A. Ş." şirkətinin istehsalı olan

1. Pole 500 SC

2. Doris

3. Sezox

4. Sapho

Atakişiyev Əmirxəlil Məhərrəm oğlunun müraciətinə əsasən Çin Xalq Respublikasının "Evergreen Agrochemical Co" LTD şirkətinin istehsalı olan

5. Atlantic 500 SC

6. Smerch 240 EC

7. Dogaman 250 EC

8. Sword 240 SL

Atakişiyev Əmirxəlil Məhərrəm oğlunun müraciətinə əsasən Hindistan Respublikasının "MODERN INSECTICIDES LIMITED" şirkətinin istehsalı olan

9. Judo 5 EC

10. Aytap 200 EC

11. Baston 400 EC

"AGROMİA” MMC-nin müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının “Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve ALT.İML.PAZ.SAN. Ve Tic.A.Ş” şirkətinin istehsalı olan

12. Agora 70 WS

13. Demeres SC

14. Chevita 30 SC

15. Lavante 20 WP

16. Mozart 240 EC

17. Sunviso WG

18. Gift 48 SL

19. Larissa WG

20. Offside 240 SC

21. Poseidon 80 WP

22. Screen 600 SC

23. Senario 400 EC

24. Sunplus 350 SC

25. Tavanna 100 EC

26. Vechtor

27. Westgibb 20 SL

28. Zor-Bey 035 FS

29. ANECDOT EC

30. CHİTA 500 SC

31. FAÇETA OD

32. HERACLİA 240 OD

33. HESTİVAS ESTER 48 EC

34. JUKE 36 SL

35. MALCARA 76 WG

36. MASSMETHRİN

37. MATRİTES

38. NERVATER

39. PARADISE 5 EC

40. STORY 250 EC

41. SUNIC 20 EC

42. BURJUVA

43. CAMBAZ MZ

44. COMİSER 50 WP

45. ERPLANT 100 EC

46. FLEKSÜR 50 EW

47. MORPHEOUS 240 SC

“AGROMİA” MMC-nin müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının “Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.” şirkətinin istehsalı olan

48. PRİVATE 250 EC

49. SNORTA 240 EC

50. Themis

51. Zentomp 72 WP

52. Tycoon 50 WP

“EMA” QSC-nin müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Adama Turkey Tarım San.Ve Tic.Ltd.Şti" şirkətinin istehsalı olan

53. Nimrod

“EMA” QSC-nin müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Hektaş Tic.T.A.Ş." şirkətinin istehsalı olan

54. Hektaş Spica

“Şans” MMC-nin müraciətinə əsasən Rusiya Federasiyasının "ŞANS" MMC şirkətinin istehsalı olan

55. Karişans SPD

56. Şantus SPD

57. Tanoşans SPD

58. Şansitek EK

59. Fumişans HƏB

“Sara Qrup” QSC-nin müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının “Feras Kimya Zirai Ilaç Tar. Hay.Nak.San.İç. Ve Dış Tic.Ltd.Şti.” şirkətinin istehsalı olan

60. Acetamplan 20 SP

61. Colt 20 EC

62. Persephone 100 EC

63. Pyrecin 2.5 EC

64. Samand SG

65. Seltick 50 WP

66. Zigzaver 150 SC

67. Hulya 25 EC

68. Asmition EC

69. Clash 10 SC

70. Matrix 5 EC

71. Frs-Mancoz 80 WP

72. Frs-Deham 50 WP

“Sara Qrup” QSC-nin müraciətinə əsasən Almaniya Federativ Respublikasının “MAC-GMBH Agricultural Products” şirkətinin istehsalı olan

73. Capmex 80 WG

74. Emamex 50 SG

75. Alumex WG

“Agrico” MMC-nin müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Deva Agro Kimya Tarım San.Tic.A.Ş" şirkətinin istehsalı olan

76. Ally 80 WP

77. Dagro Pollo

78. Dagrozoom

79. Fluxia

80. Portico

81. Sitilo SC

82. Dagro Cure 25 WP

"Kin AgroFert" MMC-nin müraciətinə əsasən Rusiya Federasiyasının “Şelkovo Aqroxim” SC şirkətinin istehsalı olan

83. Beretta, OD

84. Karachar, EC

85. Mysteria, ME

86. Imidor Pro, SL

"Cənub-Aqro" MMC-nin müraciətinə əsasən İran İslam Respublikasının “Melli Agrochemical Co” şirkətinin istehsalı olan

87. MAC MİRAL EC 10%

"Cənub-Aqro" MMC-nin müraciətinə əsasən İran İslam Respublikasının "Agroxir Company" şirkətinin istehsalı olan

88. Oil Exir 90% EC

89. Plato 80% SC

90. Exir DOX 75% WP

"Cənub-Aqro" MMC-nin müraciətinə əsasən İran İslam Respublikasının "Ariashimi" şirkətinin istehsalı olan

91. Bordo Aria 20% SC

"AQROSERVIS" MMM-in müraciətinə əsasən İsveçrə Konfederasiyasının “FMC INTERNATIONAL SWITZERLAND SARL” şirkətinin istehsalı olan

92. Exirel 100 SE

"Postharvest Agrichemicals" MMC-nin müraciətinə əsasən İspaniya Krallığının "Fomesa Fruitech S. L." şirkətinin istehsalı olan

93. FRUITFOG-PYR

94. FRUITFOG-P

"Agrovita" MMC-nin müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve.Tic.Ltd.Şti" şirkətinin istehsalı olan

95. Trinity

96. Dynam

97. Effector

98. Benvol 50 WG

99. Tackle

100. Amaranth

101. Vector 50 WG

Nəbiyev Elnur Kyaz oğlunun müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının “Oncropscience Kimya San. Ve Tic.Ltd.Şti.” şirkətinin istehsalı olan

102. Fonis 350 SC

103. Nolon 25 WP

104. Helim Pellet

105. Oncasorty 5EC

106. Detrin 2.5 EC

107. Edor 240 SC

108. Onphon 72 SL

109. Oncara 240 SC

110. Oncara 350 FS

111. Oncozeb M-45

112. Onfoset 80 WP

113. Onstomp 450 CS

114. Rimil 72 WP

115. Abazole SC

Nəbiyev Elnur Kyaz oğlunun müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının “Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İHR San. Ve Tic.Ltd.Şti.” şirkətinin istehsalı olan

116. Decars ultra SC

3. Təkrar qeydiyyata alınan aqrokimyəvi maddələr

"AQROKİMYA" MMC-nin müraciətinə əsasən Rusiya Federasiyasının "ЕвроХим-Белореченские Минудобрения" şirkətinin istehsalı olan

1. Аммофос Марка12:52

“BIO GOLD TARIM” MMC-nin müraciətinə əsasən Ukrayna Respublikasının "Ximdivizion" ASC şirkətinin istehsalı olan

2. Kalsium Nitrat

4. Təkrar qeydiyyata alınan pestisidlər

Əliyev Sabit Şahmar oğlunun müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Ertar Kimya Tarim Ürünleri ve Aletleri İml. Paz. San. ve Tic. LTD.ŞTİ" şirkətinin istehsalı olan

1. Dalton 5 SG

"Agro Investor LTD" MMC-nin müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Safa Tarım A.Ş." şirkətinin istehsalı olan

2. ACTION MZ

3. DEFENDER 70 WG

4. DEMOND EC 2.5

5. METAM FLUID

6. PIRICARB 50 WG

7. PRIMITE 20 WP

8. TALDEX

9. SAFA BAKIR 50 WP

10. TOKTA SÜPER

11. TEBİCUR 25 WP

12. KNOCKDOWN 48 SL

13. ALPAC 100 EC

14. CARPAZ 50 WG

Cəmi 171 adda preparat

5. Dövlət sınağının aparılması üçün göndərilən aqrokimyəvi maddələr

"F-G Kemistri" MMC-nin müraciətinə əsasən Rusiya Federasiyasının AO "Fertika" şirkətinin istehsalı olan

1. Фертика листовое 18-18-18

2. Фертика листовое 10-5-40

3. Фертика листовое 4-13-36

4. Фертика плюс 4-11-31

5. Фертика плюс 12-11-26

"Sara Qrup" QSC-nin müraciətinə əsasən Rusiya Federasiyasının ООО “Алмаз Удобрения” şirkətinin istehsalı olan

6. Monoammoniumfosfat

7. Monokaliumfosfat

8. Kalium sulfat

9. Sulfoammofos 16-20-12 markalı

10. Ammofos 10-33 markalı

11. Ammofos 10-36 markalı

"Sara Qrup" QSC-nin müraciətinə əsasən Rusiya Federasiyasının "LORENS" MMC şirkətinin istehsalı olan

12. Известняковая (Доломитовая) Мука-Kirəcləşməyə qarşı (Dolomit) un

"Sara Qrup" QSC-nin müraciətinə əsasən Rusiya Federasiyasının "Beres" Elm-İstehsalat Şirkəti" MMC şirkətinin istehsalı olan

13. Fulvoturşular və mikroelementlərlə Beres-8 Super Humat

14. Mikroelementlərlə universal Beres-4 Super Humat (ŞYT üçün)

15. Mikroelementlərlə universal Beres-4 Super Humat

16. Çiçəkli-dekorativ bitkilər üçün mikroelementlərlə Beres-4 Super Humat

17. Meyvəli-giləmeyvəli bitkilər üçün mikroelementlərlə Beres-4 Super Humat

18. Tərəvəz bitkiləri üçün mikroelementlərlə Beres-4 Super Humat

6. Dövlət sınağının aparılması üçün göndərilən pestisidlər

Nəbiyev Elnur Kyaz oğlunun müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının “Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İHR San. Ve Tic.Ltd.Şti.” şirkətinin istehsalı olan

1. MASGARD

2. ROYCAPTAN 50 WP

3. ROYCEL 75 SL

4. ROYCOPER 50 WP

5. ROYFIX

6. ROYFURON OD

7. ROYGUARD 125 SC

8. ROYSTAR 75 WG

"EMA" QSC-nin müraciətinə əsasən Almaniya Federativ Respublikasının “BASF SE” şirkətinin istehsalı olan

9. Priaxor EC

"EMA" QSC-nin müraciətinə əsasən İsveçrə Konfederasiyasının "BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch" şirkətinin istehsalı olan

10. Ventigra

Cəmi 28 adda preparat

Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövlət sınağının aparılması, qeydiyyata alınması və istifadəsinə icazə verilmiş preparatların siyahısına daxil edilməsi üzrə Ekspert Şurası tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətləri əsasında dövlət qeydiyyatına alınmaması və dövlət sınağının aparılmaması barədə qərar qəbul edilmiş preparatların siyahısı:

1. Dövlət sınağının aparılmasına imtina verilmiş aqrokimyəvi maddələr

(Sənədlər toplusunda uyğunsuzluq aşkar edildiyinə görə)

“EMA” QSC-nin müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Koruma Klor Alkalı ve Tic A.Ş." şirkətinin istehsalı olan

1. Rebecca Extra

“EMA” QSC-nin müraciətinə əsasən İsrail Dövlətinin "ICL" şirkətinin istehsalı olan

2. Osmocote 5 16-8-12+2,2MgO+TE, 12-14M

3. Osmocote 5 16-8-12+2,2MgO+TE, 8-9M

4. Osmocote 5 16-8-12+2,2MgO+TE, 5-6M

5. Osmocote Topdress 22-5-6+2MgO+TE, 4-5M

6. Osmocote Topdress 19-6-11 +2MgO+0.5 Fe, 5-6M

"Aqroservis" MMM-in müraciətinə əsasən Ukrayna Respublikasının "Xarkov Ximprom" MMC şirkətinin istehsalı olan

"ZAĞAROĞLU" MMC-in müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Öz-Gül Tarim Sanayi Tic..LTD, Şti.” şirkətinin istehsalı olan

17. Alga Moss

18. Green Peak

19. Effect 70

20. Wonderfull

21. AGR

22. Vitamax Gold

"Azilaqro" MMC-nin müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Doğa Tarım Ticaret San.və Turizm LTD.ŞTİ" şirkətinin istehsalı olan

23. Twister+Plus NP (6-30-0+ME)

2. Dövlət sınağının aparılmasına imtina verilmiş pestisidlər

(Sənədlər toplusunda uyğunsuzluq aşkar edildiyinə görə)

"ŞANS" MMC-nin müraciətinə əsasən Rusiya Federasiyasının "ŞANS ENTERPRAYZ" MMC şirkətinin istehsalı olan

1. Znatok 500 q/kq SHQ

2. Xorist 750 q/kq SHQ

3. Çistosad 345 qr/l SK

4. Kalina 480 qr/l SK

"EMA" QSC-nin müraciətinə əsasən İsrail Dövlətinin "ADAMA AGAN LTD" şirkətinin istehsalı olan

5. Diurex 80 WP

"EMA" QSC-nin müraciətinə əsasən İsveçrə Konfederasiyasının "BASF Agro B.V. Arnhem" şirkətinin istehsalı olan

6. Integrity

"ZAĞAROĞLU" MMC-in müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Sumi Agro Turkey Tarim İlaçları San.ve Tic.A.Ş." şirkətinin istehsalı olan

7. Perlan 500 SC

"ZAĞAROĞLU" MMC-in müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Güner Tarim Ltd. Şti" şirkətinin istehsalı olan

8. Flaşör WG

"ZAĞAROĞLU" MMC-in müraciətinə əsasən Almaniya Federasiyasının "Bayer Cropcience" şirkətinin istehsalı olan

9. Fizion 50 WG

"ZAĞAROĞLU" MMC-in müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Safa Tarim"şirkətinin istehsalı olan

10. Puzol 40 EC

“Agromarket Servis” MMC-nin müraciətinə əsasən Çin Xalq Respublikasının “Chico Crop Science CO. Limited” şirkətinin istehsalı olan

11. Qlufosam

12. Quiz

13. Pelin

14. Atın

15. Maho

16. Tebus

17. Emoben

18. İpa

19. Tebucor

20. Nico

21. Edic

22. Eheflor

23. Famoxad

24. Aceta

25. Tophane

23. Calibur

3. Təkrar qeydiyyata alınmasına imtina verilmiş aqrokimyəvi maddələr

(Sənədlər toplusunda uyğunsuzluq aşkar edildiyinə görə)

“EMA” QSC-nin müraciətinə əsasən Fransa Respublikasının "FERTIPLUS" şirkətinin istehsalı olan

1. ACA 27

2. BIORAIZ

3. CALIMAG PLUS

4. CYTRAL Zn Mn

5. CYTRAL Zn

6. FERTİGROW 20-20-20 + TE

7. FOLAX B Mo

8. FERTIBOOST AH 15

9. FOLIA K 300

10. MIX DRIP 12 Fe

11. HUMICS K Fe

12. SOLFER

13. SİNERGIAC

"AQROKİMYA" MMC-nin müraciətinə əsasən İsrail Dövlətinin "Haifa Negev Technologies Ltd" şirkətinin istehsalı olan

14. Poly-Feed 20-20-20 + ME

15. Poly-Feed 12-5-40 + ME

16. Poly-Feed 17-09-29+1MgO+ME

"AQROKİMYA" MMC-nin müraciətinə əsasən Rusiya Federasiyasının AO "OXK Uralxim"in "КЧХК " filialının istehsalı olan

17. Azotofosfat marka 33:3

2. Təkrar qeydiyyata alınmasına imtina verilmiş pestisidlər

(Sənədlər toplusunda uyğunsuzluq aşkar edildiyinə görə)

Əliyev Sabit Şahmar oğlunun müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Ertar Kimya Tarim Ürünleri ve Aletleri İml. Paz. San. ve Tic. LTD.ŞTİ" şirkətinin istehsalı olan

1. Reclame 330 EC

"Agro Investor LTD" MMC-nin müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Safa Tarım A.Ş." şirkətinin istehsalı olan

2. ZIRAFLO WG

"Aqroservis" MMM-in müraciətinə əsasən Niderland Krallığının "UPL Holdings Coöperatief U.A." şirkətinin istehsalı olan

3. Pantera

“Aqrokimya” MMC-nin müraciətinə əsasən Türkiyə Respublikasının "Koruma Klor Alkalı ve Tic A.Ş." şirkətinin istehsalı olan

4. Bifenstar 100 EC

5. Tarkor Super

6. Korualpha 200 EC

7. Koropik 240 EC

8. Kormix

9. Pesos 100 EC

10. Komore 300 EC

11. Coperhid 50 WP

12. Gothic 100 SL

13. Kormilin 480 SC

14. Nemaphos EC 400

15. Magmatil 500 EC

16. Tebuji 060 FS

17. Turop Ultra

“Aqrokimya” MMC-nin müraciətinə əsasən İsveçrə Konfederasiyasının "Syngenta Agro AG" şirkətinin istehsalı olan

18. Gesagard 500 FW

19. Thiovit Jet 80 WG

20. Lufox 105 EC

21. Tropik 080 EC

22. Vertimec 018 EC

23. Quadris 250 SC

3. İlk dəfə qeydiyyata alınmasına imtina verilmiş aqrokimyəvi maddələr

(Laboratoriya sınağının nəticəsi uyğunsuz olduğuna görə)

“Glicerol Official Company” MMC-nin müraciətinə əsasən Rusiya Federasiyasının "OOO ТД Золотой Колос" şirkətinin istehsalı olan

1. Qliserol Kompleks

2. Qliserol Kalium

3. Qliserol Bor

4. Qliserol Sink

5. Qliserol Azot

4. İlk dəfə qeydiyyata alınmasına imtina verilmiş pestisidlər

(Tarla və istehsalat sınağı qısa müddətdə tamamlandığına görə)

Türkiyə Respublikasının “Feras Kimya Zirai Ilaç Tar. Hay.Nak.San.İç. Ve Dış Tic.Ltd.Şti.” şirkətinin istehsalı olan

1. Phyton 50 EC

2. Frs- Rampar FS 060

3. Swarm 2 DS

4. Brother 45 EC

5. Corot SC

6. D-Methalin 330 EC

7. FRS Kuga 5 EC

8. Full Amin 50 LC

9. Skystar 75 WG

10. Frstang SE

11. Harlem 40 SL

