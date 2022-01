Bədəni tam təmizləmək üçün gözəl üsuldur. Öd yollarında qumları təmizləyir, böyrək yolları və böyrəyi daşlardan təmizləyir.

Bağırsaq mikroflorasında bizə faydalı olan mikrofloranı zənginləşdirir. Allergiya xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar üçün faydalıdır. Allergiya xəstələri bunu 15, 20 gün sınasınlar faydasını yavaş-yavaş görəcəklər.

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının maarifləndirici videomaterialını təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.