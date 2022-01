Koalisiya qüvvələri Yəməndə Husi üsyançılarına qarşı irimiqyaslı hərbi əməliyyatlar aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının rəsmi agentliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Husiləri məhv etmək üçün müxtəlif şəhərlərdə hərbi əməliyyalar aparılır. Məqsəd dinc insanları hücumlardan qorumaqdır. Qeyd edək ki, 3 gün əvvəl Husilər Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri sahillərində 3 neft tankerini PUA hücumu ilə partladıb.

