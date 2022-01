Rusiya türk PUA-larından qorxur: Müharibə zamanı ilk bu ərazi vurulacaq - ŞOK İDDİA

“Rusiya Ukrayna ilə mümkün müharibə zamanı ilk olaraq Kiyevin PUA bazalarını hədəfə alacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə terror və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert türkiyəli Abdullah Ağar belə deyib. O bildirib ki, Rusiya Ukrayna ordusunun arsenalındakı türk PUA-larından ehtiyat edir. Onun sözlərinə görə, PUA bazaları qırıcılar və ya ballistik raketlərlə hədəfə alına bilər. Ekspert hesab edir ki, Ukraynaya hücum digər ölkələrdə də gərginliyə səbəb ola bilər. Xüsusilə Şimali Avropa və Balkan ölkələri üçün təhlükə var.

Ekspert Rusiyanın 130 min hərbçi ilə Ukraynanı asanlıqla işğal edə biləcəyinə inanmır.

