Türkiyəli müğənni Sezen Aksunun "Şahane bir şey yaşamaq" adlı ifası müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun Adəm və Həvvanı "cahil" adlandırması kütləvi şəkildə qınanılıb. Bütün bunlarla yanaşı Sezen Aksuya daha bir sərt reaksiya Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayib Ərdoğandan gəlib.

Ərdoğan bu mahnı ilə bağlı "Həzrəti Adəmə uzanan dilləri qoparmaq bizim borcumuzdur" fikirlərini səsləndirib.

Daha ətraflı videoda:

