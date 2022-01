Azərbaycanda koronavirusa yoluxan müəllim və şagirdlərin sayı açıqlanıb.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a bildirilib ki, 23 yanvar 2022-ci il tarixinə əsasən COVİD-19-a yoluxan şagird sayı 161, işçi heyətin sayı isə 73-dür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.