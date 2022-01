Sağlamlıq hər kəsin haqqıdır. Ancaq etiraf edək ki, yaşam tərzi, stress insan sağlamlığına mənfi təsir göstərir.

Bəzən tibbi preparatlara üstünlük versək də, unutmayaq ki, təbiətdə mövcud olan təbii vasitələrlə sağlamlığımızın qeydinə qalmaq mümkündür.

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının ürəyi qoruyan, xərçəngə tutulma riskini azaldan, qocalmanı ləngidən, hətta saç tökülməsinin qarşısını alan təbii vasitədən bəhs edilən videomaterialını təqdim edir:

