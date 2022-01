Magistral qaz kəmərləri ilə ötən il 35 milyard 108,8 milyon kubmetr qaz nəql edilib və əvvəlki ilə nisbətən 18,6 faiz artım müşahidə olunub.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, qazın nəqlinin 50,2 faizi Bakı-Tbilisi-Ərzurum Cənubi Qafqaz boru kəməri vasitəsilə həyata keçirilib və 17 milyard 618 milyon kubmetr qaz ötürülüb.

