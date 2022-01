ABŞ-ın Las-Veqas şəhərindəki sərgidə nümayiş olunan 2300 avtomobil markası arasından ən yaxşı 20 avtomobil müəyyən edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırma nüfuzlu “Exhibitor” şirkəti tərəfindən aparılıb. Məlumata görə, Türkiyənin TOGG firması da 20-liyə düşüb.

Qeyd edək ki, TOGG sedan markalı avtomobilini ilk dəfə Las-Veqasdakı İstehlak Elektronikası Sərgisində nümayiş etdirmişdi.

Avtomobilin gələn il satışa çıxarılacağı gözlənilir.

