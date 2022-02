Rusiyanın Gazprom şirkəti Avropaya nəql etdiyi təbii qazın miqdarını artırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ki, Avropaya ixrac edilən təbii qazın miqdarı iki dəfə artırılıb. Bildirilir ki, ötən günə qədər Avropaya nəql edilən təbii qazın miqdarı 48,4 milyon kubmetr təşkil edirdi. Bu gündən isə bu rəqəm 80 milyon kubmetrə çatıb.

Qeyd edək ki, Rusiya Ukrayna üzərindən təbii qazın ixracını Polşa istiqaməti üzrə dayandırmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.