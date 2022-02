Azərbaycanda qadın canlı efirdə cinayət törətdiyini etriaf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ARB televiziyasında yayımlanan "Səni Axtarıram" verilişinin canlı efirində qadın qayınanasını öldürdüyünü etiraf edib. O, bilmiyərək qayınanasını itələyərək öldürdüyünü bildirib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Jalə Əliyeva / Metbuat.az



