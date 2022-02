Perunun şimalında rixter cədvəli üzrə 6,8 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanların episentri Amazon bölgəsindəki Santa Maria de Nevia şəhərindən 90 kilometr məsafədə yerləşib. Dağıntıların olduğu bildirilir. Yaralılar barədə xəbər yoxdur. Yerli dairələr sakinlərə xoşagəlməz hallara qarşı təcili yardım çantalarını özləri ilə daşımalarını istəyib.

Məlumata görə, zəlzələ Ekvadorda da hiss edilib.

