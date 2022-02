Dünyada ürək-damar sistemi xəstəlikləri əsas sağlamlıq problemlərindən biri sayılır. Hər il ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin sayı artır.

Təəssüf ki, bu xəstəliklər daha da cavanlaşır. Buna baxmayaraq, belə bir ciddi xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün bir çox yollar var.

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bununla bağlı maarifəndirici videosunu təqdim edir:

