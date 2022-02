Türkana elçi düşən müğənni kimdir?

Müğənni Türkan Vəlizadə ailə qurmağa hazırlaşır.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bu haqda "Zaurla Günaydın" proqramında deyib. O bildirib ki, ona elçi çıxan şəxs Rusiyada yaşayır:

"Arzulayıram ki, gözəl ailəm olsun. Elə ailə istəyirəm ki, həm işim davam etsin, həm də ailəm olsun. Seçim etməliyəm. İş nömrəmizə zəng gəlib ki, Türkan xanımı çox bəyənirik. Türkan xanımı oğlumuza istəyirik, sizdən xəbər gözləyirik.

Əsas odur ki, insan olsun. Maddiyata önəm vermirəm. Mənimlə ailə qurmaq istəyən müğənnilər də var".

