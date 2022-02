Sumqayıtda amansızca qətlə yetirilən şəxs KİMDİR? - FOTOLAR

Xəbər verdiyimiz kimi, fevralın 3-ü saat 22:00 radələrində Sumqayıt şəhəri Səməd Vurğun küçəsində 1970-ci il təvəllüdlü Sədiyar Novruzov qətlə yetirilib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Ramin Nəzərli tutularaq istintaqa cəlb olunub.

Xatırladaq ki, aparılan araşdırmalarla zərərçəkmişin qonşusu, 2000-ci il təvəllüdlü Ramin Nəzərlinin şəxsi münasibətlər zəmnində aralarında yaranan mübahisə zamanı bıçaqla Sədiyar Novruzova xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

Bildirilir ki, hadisə vaxtı Sədiyar çay evində dostları ilə çay içirmiş, bu zaman onu qonşusu Ramin çölə çağırıb və mübahisə zəminində 22 yaşlı oğlan özündən 30 yaş böyük şəxsə kəsici alətlə xəsarət yetirib. Qara ciyəri zədələnən və daxili qanaxma nəticəsində çoxlu qan itirən Sədiyar Novruzov vəfat edib.

Ramin Nəzərli şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.

