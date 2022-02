Məşhur şəxslərin olduğu təyyarə gölə düşdü - Hamısı öldü / FOTO

İslandiyada baş verən təyyarə qəzası zamanı ölənlərin kimlikləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı 1-i pilot olmaqla 4 nəfər həyatını itirib. Ölənlər arasında məşhur amerikalı yutuber 22 yaşlı Coş Numan və 32 yaşlı belçikalı marketoloq Nikola Bellavia da var. Pilot isə tanınmış fotoqraf Haraldur Dieqodur. Ölən 4-cü şəxs isə 27 yaşlı Hollandiya vətəndaşıdır.

Məlumata görə, yüngül mühhərikli təyyarə paytaxt Reykyavikdən bir neçə kilometr məsafədəki gölə düşüb. Axtarış işlərinə minə qədər xilasedici cəlb edilib.

