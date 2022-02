Nazilə Səfərli məmur gəlini ilə görüntüsünü paylaşdı - FOTO

Şairə Nazilə Səfərli gəlini ilə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az OLAY-a istinadən yazır ki, o, gəlini istirahətə yollandığını bildirib. Nazilə deyib ki, bu onunla ilk səfəridir:

"Mən bu hissləri ilk dəfə yaşayıram. Görməmiş də deyə bilərsiniz. Hardan görə bilərəm ki? Sadəcə toyumda nə olmayıb hamısı gəlinim üçün olsun istəyirəm. O, mənim oğlumu xoşbəxt edən qızdır. Mən də onu sevgi ilə bəsləməli, hədiyyələrlə dəyərləndirməliyəm. Toy bazarlığına niyyətləndik. Allah hamının balasını muraza yetirsin, mənim də balalarımı onların içində. Dua edən dillərinizə qurban olum".

Qeyd edək ki, şairə ötən ay proqramların birində gəlininin məmur olduğunu açıqlamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.