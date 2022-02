Rusiya Liberal Demokrat Partiyası fraksiyasının rəhbəri Vladimir Jirinovski xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, 75 yaşlı siyasətçinin vəziyyəti ağırdır. O Moskvada Mərkəzi Klinik Xəstəxanaya yerləşdirilib.

Siyasətçinin hansı diaqnozla xəstəxanaya yerləşdirildiyi ilə bağlı məlumat verilməyib.

