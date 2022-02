ABŞ Prezidenti Co Bayden və rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, telefon danışığı təxminən bir saat davam edib.

Qeyd edək ki, bu, Ukrayna böhranının yaranmasından bəri iki lider arasında baş tutan üçüncü telefon danışığıdır.

