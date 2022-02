Perunun paytaxtı Lima yaxınlığında qazıntılar aparan elm adamları 6 mumiyaya rast gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmalar zamanı cəsədlərin uşaqlara məxsus olduğu üzə çıxıb. Bildirilir ki, cəsədlər b.e.ə 800-ci ilə aiddir. Ehtimal edilir ki, uşaqlar hansısa dini mərasim zamanı qurban ediliblər.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl də ərazidə mumiya tapılmışdı. Mumiyanın əlləri və ayaqlarının bağlı olması diqqət çəkib. Məlumata görə, ərazidə həmçinin insan qalıqları da tapılıb.

