Yeniyetmə qızlardan 63 yaşlı kişiyə qarşı ŞOK ƏMƏL: 1 milyon dollarlıq zərər... - FOTOLAR

Rusiyadakı muzeydə təqribən 1 milyon dollar dəyərindəki əsərə zərər yetirən mühafizəçi Aleksandr Vasiliev açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, bir qrup gənc əsərin onlara aid olduğunu irəli sürüb. Gənclər 63 yaşlı mühafizəçiyə qələm verərək, əsərdə “göz” çəkməsini istəyib. Gənclərin dediyinə inanan mühafizəçi, onların istəyini yerinə yetirib. “16-17 yaşlarında yeniyetmələrin “əsərdə niyə heç göz ağız və gözəllik yoxdur” deyə danışdıqlarını eşitdim. Qrupdakı qızlar mənə əsərin sahibi olduqlarını ifadə etdilər. Onlar mənə qələm verərək, tabloya göz çəkməyimi istədilər” -deyə mühafizəçi bildirib. Qeyd edək ki, Anna Leporskanın “Üç fiqur” əsərinin restavrasiyanın təqribən 10 min dollara başa gələcəyi güman edilir. Mühafizəçi məsuliyyətə cəlb edilib.

