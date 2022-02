ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri: "Azərbaycan terrorizmlə mübarizədə ön sıralardadır"

"Təhlükəsizlik sahəsində, əməkdaşlıq məsələsində də Azərbaycan terrorizmlə mübarizədə ön sıralardadır".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Erl D.Litzenberqer ABŞ və Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümü ilə əlaqədar söyləyib. O qeyd edib ki, xalqlarımız arasındakı əlaqələr bizi birləşdirir:



"Azərbaycanın dostu kimi Birləşmiş Ştatlar sülhün tapılmasına və bütün regionun çiçəklənməsinə kömək etmək üçün iqtisadi, nəqliyyat və insanlar arasında əlaqələrin qurulmasına kömək etməyə hazırdır.



Birləşmiş Ştatların bu çoxmillətli dövlət-özəl sektor arasındakı tərəfdaşlığa davamlı dəstəyi Avropanın enerji təhlükəsizliyini yaxşılaşdırmaq, onun karbondan asılılığının azaldılması səylərini dəstəkləmək və Avropaya qaz tədarükünü şaxələndirmək məqsədimizin bir hissəsi idi.

Təhlükəsizlik sahəsində, əməkdaşlıq məsələsində də Azərbaycan terrorizmlə mübarizədə ön sıralardadır və NATO-nun Əfqanıstandakı missiyasına öz töhfəsini verib. Biz təhlükəli materialların və narkotiklərin qarşısını almaq və Xəzərdəki enerji ehtiyatlarını qorumaq üçün Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edirik. Xalqlarımız arasındakı əlaqələr bizi birləşdirir – ABŞ-da təhsil alan tələbələr, mübadilə proqramları, ortaq mədəniyyətin qorunması proqramları üzrə işlər, jurnalistlərə dəstək – biz hər gün Azərbaycan xalqı ilə birgə çalışırıq".

Dövlət katibinin köməkçisinin müavini Erika Olson tərəfdaşlığın gələcəkdə də uğurla davam edəcəyini qeyd edib:

"Biz gələcəyə baxarkən, iki ölkə arasında ticarət, təhsil və mədəniyyət əlaqələrini gücləndirməyi səbirsizliklə gözlədiyimiz kimi, Azərbaycanın iqtisadiyyatını şaxələndirmək və Avropanın enerji təhlükəsizliyini gücləndirmək səylərini dəstəkləməyə sadiq qalırıq. Biz Azərbaycanın insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına hörməti gücləndirmək səylərini dəstəkləməyə sadiqik. Biz Azərbaycanla və regiondakı digər dövlətlərlə davamlı sülhün əsaslarını yaratmaq üçün çalışacağıq.

Diplomatik münasibətlərimizdə bu əlamətdar ildönümünü qeyd edərkən biz təkcə geriyə deyil, həm də irəliyə baxırıq. Biz 30 ildir tərəfdaşıq və mən əminəm ki, tərəfdaşlığımız bizi gələcək onilliklərə aparacaq. Biz hamı üçün demokratik, firavan və dinc gələcək naminə Azərbaycanla işləməyi səbirsizliklə gözləyirik".

Qeyd edək ki, ABŞ Azərbaycanla diplomatik əlaqələri 1992-ci ildə, müstəqillik dövründə qurub. Dövlət katibi Ceyms Beyker 1992-ci il fevralın 12-də Azərbaycanda səfərdə olub. Prezident Corc H.V. Buş 1992-ci il fevralın 19-da mətbuata açıqlamasında bu qərarı elan edib. ABŞ-ın Azərbaycandakı Səfirliyi 1992-ci il martın 16-da açılıb, Robert Finn müvəqqəti işlər vəkili təyin edilmişdi.

