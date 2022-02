NATO-nun Ukraynada heç bir hərbi birləşməsi yoxdur və bu ölkəyə hərbçi göndərməklə bağlı heç bir planı yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu NATO baş katibi Yens Stoltenberq açıqlaması zamanı bildirib.

"Ukrayna daxilində NATO hərbi birləşməsi və NATO ordusu yoxdur. Aydındır ki, NATO birləşmələrinin Ukraynaya göndərilməsi niyyəti və planı yoxdur. Onu aydınlaşdırmışıq ki, alyans artıq böyüyüb və NATO şərq hissədə qoşunlarınının mövcudluğunu artırır", - deyə Stoltenberq vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.