Hər birimiz marketdə olarkən həm sərfəli, həm də sağlam məhsul almaq istəyirik. Bəs bunun üçün nələrə diqqət etməliyik?

Kərə yağı ən çox istifadə olunan məhsullardan biridir. Bəs kərə yağının təbii olduğunu necə anlamaq olar?

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının hazırladığı məlumatı təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.