“Abırdan dərs keçir, amma başqasının kişisinə “ərim-ərim” deyir…” - Cazibədar Aysel SÖZ ATDI / VİDEO

“Nikahdankənar uşaq dünyaya gətirirlər. “Ərim, ərim” deyir, amma o kişinin özünün arvadı da var, uşağı da. Abırdan-həyadan dərs keçirsiniz, heç olmasa, ayıbınıza kor olun, səsinizi aşağı salın…”

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu cazibədar aktrisa və aparıcı Aysel Nazim Yenicag.az-a videoaçıqlamasında deyib.

Sənətçi sevgililərinin pulu hesabına gündəmdə olan, xarici görünüşünü plastik əməliyyatlarla dəyişən məşhurlara da atmaca atıb.

“Üz-gözünü düzəltdirir, özünü başdan yaradır. Axı o kişi buna pul xərcləyəndə başqa sifətdə idi…”

Daha ətraflı videonu təqdim edirik:

