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Boksçularımızın ilk rəqibləri bəlli oldu

Boksçularımızın ilk rəqibləri bəlli oldu
12:45 13 Mart 2022
172 İdman
Elvin Nüsrət
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Xorvatiyanın Poreç şəhərində 22 yaşadək boksçular arasında keçiriləcək Avropa çempionatının püşkü atılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, martın 13-23-də baş tutacaq yarışda Azərbaycan boksçularının da ilk rəqibləri bəlli olub.

Komandamızın heyətində ilk olaraq rinqə Cəlal Qurbanov çıxacaq. O, bu gün finlandiyalı Yere Niemelainenlə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatında 39 ölkədən 213 oğlan, 102 qız boksçu mükafatlar uğrunda mübarizə aparacaq.

U-22, Avropa çempionatı

13 mart
1/16 final
63,5 kq
Cəlal Qurbanov – Yere Niemelainen (Finlandiya)

14 mart
1/16 final
67 kq
Nəbi İsgəndərov – Luka Nikabadze (Gürcüstan)

75 kq
Mirşərif Kazımzadə - Hikki Sam (Şotlandiya)

15 mart
1/8 final
80 kq
Murad Allahverdiyev – Kromvell Kommi (İtaliya)/Rafael Monni (Fransa)

19 mart
1/4 final
51 kq
Nicat Hüseynov – Antonio Payva (İrlandiya)

54 kq
Ruslan Qədirov – Marian Çinio (Rumıniya)/Başkim Bayoku (Kosovo)

57 kq
Maqsud Xasmetov – Matteu Teylor (İrlandiya)/Taha Akkoyun (Türkiyə)

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metbuat.az

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