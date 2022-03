Boksçularımızın ilk rəqibləri bəlli oldu

Xorvatiyanın Poreç şəhərində 22 yaşadək boksçular arasında keçiriləcək Avropa çempionatının püşkü atılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, martın 13-23-də baş tutacaq yarışda Azərbaycan boksçularının da ilk rəqibləri bəlli olub.

Komandamızın heyətində ilk olaraq rinqə Cəlal Qurbanov çıxacaq. O, bu gün finlandiyalı Yere Niemelainenlə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatında 39 ölkədən 213 oğlan, 102 qız boksçu mükafatlar uğrunda mübarizə aparacaq.

U-22, Avropa çempionatı

13 mart

1/16 final

63,5 kq

Cəlal Qurbanov – Yere Niemelainen (Finlandiya)

14 mart

1/16 final

67 kq

Nəbi İsgəndərov – Luka Nikabadze (Gürcüstan)

75 kq

Mirşərif Kazımzadə - Hikki Sam (Şotlandiya)

15 mart

1/8 final

80 kq

Murad Allahverdiyev – Kromvell Kommi (İtaliya)/Rafael Monni (Fransa)

19 mart

1/4 final

51 kq

Nicat Hüseynov – Antonio Payva (İrlandiya)

54 kq

Ruslan Qədirov – Marian Çinio (Rumıniya)/Başkim Bayoku (Kosovo)

57 kq

Maqsud Xasmetov – Matteu Teylor (İrlandiya)/Taha Akkoyun (Türkiyə)

