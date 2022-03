Kanadada yaşayan Azərbaycan əsilli yazıçı vəfat edib

Azərbaycan əsilli iranlı şair-yazıçı Rza Bərahani 86 yaşında Kanadanın Toronto şəhərində vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yazıçının oğlu Oktay Bərahəni instaqramda məlumat verib.

Qeyd edək ki, Rza Bərahani 1935-ci ildə Təbriz şəhərində anadan olub. O, Cənubi Azərbaycandakı ana dili hərəkatının əsas nümayəndələrindən biri kimi tanınır. Sonralar yazıçı Kanadada məskunlaşıb və 2001-2003-cü illərdə Kanadanın “Pen Klubu”nun sədri vəzifəsində fəaliyyət göstərib.



Qeyd edək ki, Rza Bərahani "Nobel" mükafatına namizəd göstərilib, lakin namizədliyi geri götürülüb.

