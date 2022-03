ABŞ Rusiyaya sanksiyalardan yayınmağa kömək etdiklərinə görə bir sıra ölkələri cəzalandıra bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “Financial Times” qəzeti yayıb.

Məlumata görə, ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə köməkçisi Ceyk Sallivan bildirib ki, ABŞ Rusiyaya sanksiyalardan yayınmağa kömək edən ölkələri cəzalandırmağa hazırdır.

Bildirilir ki, burada söhbət Ermənistan, Hindistan, Çin, Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ-dən gedir.

