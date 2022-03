Rusiya nümayəndə heyəti Ukrayna tərəfi ilə danışıqlar aparmaq üçün artıq Türkiyədədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar İstanbulda Dolmabağça sarayında keçiriləcək.



Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətlərinin növbəti görüşü martın 29-da yerli vaxtla 10:30 keçiriləcək, görüş mətbuata qapalı olacaq.

