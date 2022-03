Müğənni Damla (Məsumə Əliyeva) sosial şəbəkə paylaşımları ilə gündəmdən düşmür.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, sonuncu dəfə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindəki qış-turizm mərkəzlərindən birində dincələn sənətçi bu dəfə qaynar qazanda görüntülərini paylaşıb.

Damlanın alovun üzərində və içərisi otla dolu qazana girməsi hər kəsi təəccübləndirib. İfaçının bu görüntüləri də o biri videoları kimi xeyli müzakirələrə səbəb olub.

Damlanın sözügedən görüntülərini təqdim edirik:

