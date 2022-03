Türkiyə millisi evdə İtaliyaya uduzub

Futbol üzrə Türkiyə millisi yoldaşlıq oyunu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "ay-ulduzlular" evdə İtaliya yığmasına 2:3 hesabı ilə məğlub olublar.

Görüşdə Cengiz Ünder 4-cü dəqiqədə fərqlənib. 35-ci dəqiqədə Brian Kristante tarazlığı bərpa edib. Cəmi 4 dəqiqə sonra Cakomo Raspadori 2-ci topu Türkiyə millisinin qapısından keçirib. 22 yaşlı hücumçu 69-cu dəqiqədə dubl edib. Görüşdə son nöqtəni isə Serdar Dursun qoyub. "Fənərbağça"nın forvardı 83-cü dəqiqədə Çağlar Söyüncünün ötürməsini qola çevirib.

Qeyd edək ki, Türkiyə və İtaliya yığmaları pley-off mərhələsində müvafiq olaraq Portuqaliya və Şimali İrlandiyaya uduzaraq DÇ-2022-dən kənarda qalıb.

