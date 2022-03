Xiaomi, Redmi Note və Redmi seriyasına ən son 5G əlavələrini təqdim edir - QİYMƏTLƏR

5G Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11S 5G və Redmi 10 5G ilə sərfəli qiymətlərlə

Pekin, Çin, 29 mart 2022-ci il - Xiaomi bu gün Redmi Note 11 Pro+ 5G və Redmi Note 11S 5G-nin debütünü elan etdi. Şirkət məşhur Redmi Note 11 seriyasını 5G “gücü” ilə təkmilləşdirdi. Redmi 10 5G bu gün elan edildi. O, həm də 5G-ni dəstəkləyən ilk Redmi seriyalı cihazdır. Bu, yeni nəsil əlaqəni daha çox istehlakçı üçün əlçatan edir.

Redmi Note 11 Pro+ 5G-nin istifadəyə verilməsi ilə Xiaomi gözləniləndən üstün performansı təqdim edərək Redmi Note seriyasında irəliyə doğru daha bir addım atır. 120 Vt gücündə Xiaomi HyperCharge texnologiyası və çox dəqiq 108 Mp kamera ilə Redmi Note 11 Pro+ 5G öz seqmentində keyfiyyətin yeni standartlarını müəyyən edir. Bununla belə çox sərfəli qiymətə müstəsna məhsuldarlıq təklif etməsi onu öz sinfində ən yaxşı edir.

Redmi Note 11 Pro+ 5G: ən yaxşı Redmi Note

120 Vt gücündə naqilli şarj ilə dünyanın ilk Redmi smartfonu olan Redmi Note 11 Pro+ 5G 4500 mAh tutumlu batareyasını cəmi 15 dəqiqə ərzində 100%-ə qədər doldurur. O, həmçinin 40-dan çox təhlükəsizlik funksiyası ilə şarj təhlükəsizliyini və sabitliyini təmin edir. Bundan əlavə, TÜV Rheinland təhlükəsizlik və elan edilmiş istehlakçı xüsusiyyətləri sertifikatına malikdir. Bu da Xiaomi smartfonlarının keyfiyyət göstəricisidir.

Flaqman kameraları üçün daha yüksək göstərici təklif edən Redmi Note 11 Pro+ 5G yenidən 8 Mp ultra geniş və 2 Mp telemakro kamera ilə tamamlanan 108 Mp əsas kameraya malikdir. Əsas kamera Samsung HM2 sensoru və ultra həssas ISO ilə təchiz olunub. Bu, hətta zəif işıqlanma olan şəraitdə belə hər anı ən incə detallarına qədər yüksək dəqiqlikdə çəkməyə imkan verir. Cihaz həmçinin 120 Hz yeniləmə tezliyi və sensor ekranın 360 Hz tezlikli diskretləşməsi ilə 6,67 düymlük FHD+ AMOLED Dot Display ekrana malikdir. Bu, smartfonun idarə edilməsini gözləriniz üçün xoş və rahat edir.

MediaTek Dimensity 920 səkkiznüvəli prosessoru ilə təchiz edilmiş Redmi Note 11 Pro+ 5G enerjiyə qənaət edən 6 nm prosessoru ilə mobil məhsuldarlığınızı tamamilə yeni səviyyəyə qaldırır.

Redmi Note 11 Pro+ 5G üç variantda təqdim olunur: 6GB + 128GB, 8GB + 128GB və 8GB + 256GB. Təklif olunan pərakəndə satış qiymətləri müvafiq olaraq belədir: 369 dollar, 399 dollar və 449 dollar.

Redmi Note 11S 5G: 5G Racer məhsuldarlığı

Redmi Note 11S 5G, ultra sürətli şəbəkəyə çıxış üçün ikili SİM 5G dəstəyi ilə MediaTek Dimensity 810 prosessoru ilə təchiz edilib. Enerjiyə qənaət edən 6 nm məhsuldar prosessoru və böyük 5000 mAh tutumlu batareya ilə Redmi Note 11S 5G bütün gün ərzində əlaqədə olmaq üçün lazım olan gücü təmin edir. Qurğu, həmçinin 50 Mp gücündə süni intellektli üçlü kamera sayəsində yüksək keyfiyyətli fotoşəkillər çəkməyə imkan verir. Bunun sayəsində 8 Mp-lik ultra geniş bucaqlı obyektiv və 2 Mp-lik makro obyektiv sayəsində müxtəlif rakurslardan fotoçəkiliş edə bilərsiniz.

Redmi Note 11S 5G üç variantda təqdim olunur: 4GB + 64GB, 4GB + 128GB və 6GB + 128GB. Təklif olunan pərakəndə satış qiymətləri müvafiq olaraq belədir: 249 dollar, 279 dollar və 299 dollar.

Redmi 10 5G: 5G ilə yeni səviyyəyə yüksəlin

Redmi 10 5G-nin debütü ilə 5G ilk dəfə Redmi sıralarında görünəcək. Cihaz 2,2 GHz-ə qədər tezliyə malik MediaTek Dimensity 700 səkkiznüvəli prosessorla təchiz edilib və səmərəli işləmək üçün iki 5G SİM karta malikdir. O, həmçinin mükəmməl kadrlarınızı çəkmək üçün 50 Mp-lik əsas kameraya və 2 Mp-lik dərinlik sensorlu kameraya malikdir. Eyni zamanda şəkillərinizə rahat baxmaq üçün 90 Hz yeniləmə tezliyinə malik 6,58 düymlük FHD+ Dot Drop displeylə təchiz edilib. 5000 mAh tutumlu batareya isə telefonun tezliklə sönəcəyindən narahat olmadan bütün tapşırıqlarınızı yerinə yetirmək üçün kifayət qədər güc təmin edir.

Redmi 10 5G üç variantda təqdim olunur: 4GB + 64GB və 4GB + 128GB. Təklif olunan pərakəndə satış qiymətləri müvafiq olaraq belədir: 199 dollar və 229 dollar.

