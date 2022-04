Azərbaycanın daha 5 cüdoçusu mübarizəyə başlayır

Bu gün Azərbaycanın daha 5 cüdoçusu Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən Böyük Dəbilqədə mübarizəyə başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, kişilərin yarışında 73 kq-da çıxış edən Rüstəm Orucov 1/16 finalda Denislav İvanov (Bolqaristan) / Hektor San Roman Çaves (Kuba) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Bu çəki dərəcəsindəki digər cüdoçu Telman Vəliyev təsnifatda Coşua Qrini (İrlandiya) sınağa çəkəcək.



81 kq-da yarışan Elcan Hacıyev və Murad Fətiyev mübarizəyə təsnifatdan başlayacaqlar. Onlar müvafiq olaraq Jim Heyjman (Hollandiya) və Kedrik Kalonqa (Konqo Demokratik Respublikası) ilə üz-üzə gələcək.



Qadınların mübarizəsində isə 70 kq-da yer alan Günel Həsənli 1/16 finalda Lidya Brançeva (Bolqarıstan) ilə görüşəcək.



Kişilər



73 kq



1/16 final. Rüstəm Orucov - Denislav İvanov (Bolqaristan) / Hektor San Roman Çaves (Kuba) cütünün qalibi

Təsnifat. Telman Vəliyev - Coşua Qrin (İrlandiya)



81 kq



Təsnifat. Elcan Hacıyev - Jim Heyjman (Hollandiya)

Təsnifat. Murad Fətiyev - Kedrik Kalonqa (Konqo Demokratik Respublikası)



Qadınlar



70 kq



Günel Həsənli - Lidya Brançeva (Bolqarıstan)



Qeyd edək ki, ilk yarış günündə tatamiyə çıxmış 7 cüdoçudan heç biri medal qazana bilməyib.

